uzmanlığa geri dönme

Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


30 Mayıs 2025 04:36
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7 yıl doldurup kendi isteğimle sözleşme yenilemedim. geri dönme şansım varmı?

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