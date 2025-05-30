Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


30 Mayıs 2025 06:22
Kamu işçilerine 2025 yılı ilave tediye ödemesi

Kamu işçilerine 2025 yılı ilave tediye ödemelerinin tarihleri Resmi Gazete'de yayımlandı. İlk ödeme 2 Haziran'da, ikinci ödeme 17 Aralık'ta yapılacak.

MEMURA NEDEN YOK !

Çok Yazılan Konular

Hükümet kira parasını maaştan düşmüştür.Memurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriKurban Bayramindan önce maaşlar yatarmiMayıs ayı enflasyon tahminleri ?Kurban bayramı tatiliBekarların ek ödemeleri evlilere verilsin. Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiEn Düşük Bekar Memur Maaşı Yoksulluk Sınırına Çıkarılmalıdır (Türk-İş 2025 Nisan Ayı: 78.292 TL)Bayram Tatili HakkındaYıllık izinde iken rapor almak

Sözlük

40 yaş üstü olduğunu tek cümle ile anlat 13 köpek 3 sordum sarı çiçeğe 2 camiye gitmeye devam edeceğiz 1 Ev almak hayal oldu 2 gülfeşan pabucu yarım,çık dışarıya oynayalım 1 yağmur adam 1 vidanjör 2 kehf 7 Sözlük gerilimi 2

Son Haberler

Kapıkule'de tırda 12 bin 770 tarihi eser ele geçirildiZirai Don Hasarı 21 Milyar Liraya Ulaştı: Üzüm İlk SıradaYumaklı yeni projeyi açıkladı: Hayvan başına 18 bin TL destekBingöl'de 3,2 Büyüklüğünde Deprem OlduAnkara'da taksiciler arasında bıçaklı kavga

Editörün Seçimi

Memurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Olan 79.413 TL Olmalı.Bayram da bi kere çift maaş istiyoruzMayıs ayı enflasyon tahminleri ?2025 Mayıs maaşlarımızı yazalımSağlık Bakanlığı işçisinin 52 bin TL alacak olmasıAylık Bağlanma Oranı (ABO) Değişiklik TeklifiYüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.