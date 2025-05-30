Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Mayıs 2025 08:24
Sağ el silah yaralanması ve gih

Silah kullandığım elimde mermi giriş çıkışı var bir kaç parmağım kapanmıyor gih olma durumu nedir?


Solotürk0123
Aday Memur
30 Mayıs 2025 08:26
Etsşy ortopedi ve el ile hangisi ilgileniyorsa oku orda yazar ama bildiğim silah elinde yaralanma varsa bu ihtimal oluyor

onnnur
Aday Memur
30 Mayıs 2025 09:25
şubenle konuş hastaneye sevk iste d dilimi verirseler gih olursun
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