Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Mayıs 2025 08:26
Polis okulu ek ders ücreti

Polis okulunda derse girenler ders başı olarak mı ücret alıyor?

Polis okulu çalısanı ile Ögretmenlerin ek ders ücret miktarı aynı mı? Bilgisi olan var mı?

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