Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han



Becayiş istiyor
30 Mayıs 2025 08:57
Kurumlar Arası Geçişlerde Disiplin Cezasının Etkisi Var mı?

Arkadaşlar merhaba.

Mevcutta Kültür ve Turizm Bakanlığında tekniker olarak çalışmaktayım. Bu kurumda onlarca haksızlığa uğradım. Saçma sapan 4 tane disiplin cezası aldım.. Hepsini de idari mahkemede iptal ettirdim. En son 1 tane kaldı. O da mehkemede. Karar bekleniyor. Bunun da iptal edilmesi çok yüksek ihtimal.

Bu süreçte Başka bir kuruma geçmek için dilekçe verdim. şayet kabul edilecek olursa mevcutta bulunan bu disiplin cezam kurumlar arası geçişimi etkiler mi?

Bilgisi olan var mı?

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