Resen ilişik kesme

2014 Aralık ayında bir gecede tayini çıkmıştı arkadaşların. genellikle şarka çıktı haber vermeden tercih yaptirilmadan. bu şekilde ertelemeyi düşünenlere eğer yılbaşından önce başlarsanız 1.5 yıl yilbasindan sonra başlarsanız 2.5 yıldan önce donemezsiniz demişlerdi. o nedenle keşke olmasa ama bu çabalar biraz boş emniyette

2014 Aralık ayında bir gecede tayini çıkmıştı arkadaşların. genellikle şarka çıktı haber vermeden tercih yaptirilmadan. bu şekilde ertelemeyi düşünenlere eğer yılbaşından önce başlarsanız 1.5 yıl yilbasindan sonra başlarsanız 2.5 yıldan önce donemezsiniz demişlerdi. o nedenle keşke olmasa ama bu çabalar biraz boş emniyette