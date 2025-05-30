Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Mayıs 2025 09:28
Resen ilişik kesme

Resen ilişik kesme 16 temmuz deniliyor bunu nasıl durdurabiliriz? Mahkeme mi? Kamu denetçiliği mi durdurur. Gidip başlayıp geri gelmek yerine ücretsiz izne ayrılmak istiyorum nasıl yapacağım mahkeme süreci ne zaman tayini durdurur iptal eder. Daha önce dava açan varmı


diyorumki06
Şube Müdürü
30 Mayıs 2025 09:46
2014 Aralık ayında bir gecede tayini çıkmıştı arkadaşların. genellikle şarka çıktı haber vermeden tercih yaptirilmadan. bu şekilde ertelemeyi düşünenlere eğer yılbaşından önce başlarsanız 1.5 yıl yilbasindan sonra başlarsanız 2.5 yıldan önce donemezsiniz demişlerdi. o nedenle keşke olmasa ama bu çabalar biraz boş emniyette

Özlhrkt444
Aday Memur
30 Mayıs 2025 09:56

Ücretsiz izne ayrılmanın dönüş için şartı mı var 4-5 ay ayrılsam sonra başlayamazmıyım

diyorumki06, 22 dk. önce
2014 Aralık ayında bir gecede tayini çıkmıştı arkadaşların. genellikle şarka çıktı haber vermeden tercih yaptirilmadan. bu şekilde ertelemeyi düşünenlere eğer yılbaşından önce başlarsanız 1.5 yıl yilbasindan sonra başlarsanız 2.5 yıldan önce donemezsiniz demişlerdi. o nedenle keşke olmasa ama bu çabalar biraz boş emniyette
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