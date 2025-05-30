Gündem \ Hayata Dair
Editörler : Lanet


30 Mayıs 2025 09:34
Elleriyle gören ressam "Egemen Arık"

Doğuştan "görme engelli"olduğu için ,resmini yaptığı nesnelerin önce maketini yapmış,sonra resmini çizmiş.


gazanya
Daire Başkanı
30 Mayıs 2025 09:35

Resimleri güzel,gerçekten büyük başarı..


gazanya
Daire Başkanı
30 Mayıs 2025 09:36

Ressamın beyni bir üniversite tarafından inceleme konusu olmuş, hayatı belgesel olmuş..

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