Yetmiyor yetmiyor

Aldığım maaş (Her şey dahil) 57 bin. Kiram 15 bin... Mutfak giderim 15 bin... Kredi borçlarım 18 bin... Kalan parayla araba mı alayım, ev mi? Psikolojim berbat durumda.

Aldığım maaş (Her şey dahil) 57 bin. Kiram 15 bin... Mutfak giderim 15 bin... Kredi borçlarım 18 bin... Kalan parayla araba mı alayım, ev mi? Psikolojim berbat durumda.