Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


30 Mayıs 2025 10:21
Yetmiyor yetmiyor
Aldığım maaş (Her şey dahil) 57 bin. Kiram 15 bin... Mutfak giderim 15 bin... Kredi borçlarım 18 bin... Kalan parayla araba mı alayım, ev mi? Psikolojim berbat durumda.

cetek
Şube Müdürü
30 Mayıs 2025 10:32

Maaşın 100 bin de olsa ev araba alamayacaksın zaten. Durumu kabullen, anı yaşa :)


abbas.geribas
Aday Memur
30 Mayıs 2025 10:44
Anı yaşıyorum ama durumu kabullenemiyorum, kabullenmeyecem de...
cetek, 2 saat önce

Maaşın 100 bin de olsa ev araba alamayacaksın zaten. Durumu kabullen, anı yaşa :)


VHKİ-MEB
Memur
30 Mayıs 2025 11:36

Yettiği kadar. Yetmiyorsa açık bir çay iç.

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