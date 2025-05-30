Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Mayıs 2025 11:06
icra sonrası kredi puani
arkadaşlar herkese kolay gelsin bankalara olan borcumu bitirdim ve e devlet üzerinden banka risk raporu aldım ve borcum takibim görünmüyor. şimdi en hızlı şekilde nasıl kredi puanımı yükseltip kredi kartı yada kredi kullanimi yapabilirim bilen tecrübesi olan arkadaşlar yardımci olabilir mi

swat3410
Editor
30 Mayıs 2025 11:08

https://forum.memurlar.net/konu/2547547/kredi-puani-dusuk-olanlar.html

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