icra sonrası kredi puani

arkadaşlar herkese kolay gelsin bankalara olan borcumu bitirdim ve e devlet üzerinden banka risk raporu aldım ve borcum takibim görünmüyor. şimdi en hızlı şekilde nasıl kredi puanımı yükseltip kredi kartı yada kredi kullanimi yapabilirim bilen tecrübesi olan arkadaşlar yardımci olabilir mi

arkadaşlar herkese kolay gelsin bankalara olan borcumu bitirdim ve e devlet üzerinden banka risk raporu aldım ve borcum takibim görünmüyor. şimdi en hızlı şekilde nasıl kredi puanımı yükseltip kredi kartı yada kredi kullanimi yapabilirim bilen tecrübesi olan arkadaşlar yardımci olabilir mi