Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


30 Mayıs 2025 11:07
icra sonrası kredi
merhabalar yasal takiplerimi kapattım ve bankalara borcum kalmadı en hızlı şekilde kredi puani oluşturup kredi karti yada kredi alabilirim nasıl bir yol izlemeliyim. tecrübeli arkadaşlar yardımcı olabilir mi

debug
Genel Müdür
30 Mayıs 2025 11:15

Tamamen bankaların insiyatifinde... Bazı bankalarda teminatlı kredi kartı var. Atıyorum 5 gram altın 20 bin onu bankada tutuyorsun ve kredi kartı veriyor sana. Ordan başla. Limitinin %80'ininden fazlasını kullanmamaya çalış. Ödemelerini mutlaka ödeme dönemi içinde yap asgariden yüksek öde.


Javss
Memur
30 Mayıs 2025 11:18
anladım teşekkürler bazı arkdaslar bir ay içinde kredi kredi kartı kullandığıni iddaa etmiş forumda nasıl bir yol izlediklerini merak ettiğim için öğrenmeye çalışıyorum
debug, 50 dk. önce

Tamamen bankaların insiyatifinde... Bazı bankalarda teminatlı kredi kartı var. Atıyorum 5 gram altın 20 bin onu bankada tutuyorsun ve kredi kartı veriyor sana. Ordan başla. Limitinin %80'ininden fazlasını kullanmamaya çalış. Ödemelerini mutlaka ödeme dönemi içinde yap asgariden yüksek öde.


debug
Genel Müdür
30 Mayıs 2025 11:25

Bankaya kalmış. Dediğim gibi teminatlı kart kolay çıkar. Ya da a101'in hadi'si gibi piyasaya yeni girmiş finans şirketleri az limitli de olsa puanı düşük müşterilere kart verme eğiliminde olurlar. Onlara başvurabilirsiniz. Kullanıp ödedkçe puanınız yükselir.

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