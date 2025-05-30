Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Mayıs 2025 11:19
Atama

Eşiniz çalışıyor ise hiç farketmez nereye gitmek isterseniz önce onun tayinini isteyin daha sonra kendiniz eş durumundan eşinizin yanına gidersinuz hem de 1 seferliğine değil burden fazla da bu şekilde tayin isteyebilirsiniz öle 1 kere tabisiniz gibi safsatalara kulak asmayıız. Böyle bir yazı okudum egm için x iline tayin çıktı eşimiz bulunduğumuz ilde kadrolu çalışsa bizde onun yanına geri atama isteyebilirmiyiz


Olumsuz63
Aday Memur
30 Mayıs 2025 11:23

1 seferliğe tabisiniz ibaresi bir şehir efsanesi mi yoksa 1 kere de olsa eşinin atama hakkı olsa dahi eş durumu olumlu sonuçlanıyor mu ?


mstfklc5835
Aday Memur
30 Mayıs 2025 12:01
benim eşim kadrolu doğuda öğretmen ben batıda 9.yılım olmasına rağmen göndermiyorlar dilekçem 2 aydır değerlendirme aşamasında genel atamada bile çıkmadı tayinim
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