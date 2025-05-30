Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


30 Mayıs 2025 11:26
Haziran Sıra Ataması

Arkadaşlar haziran sıra atamasında emekli olacakların yerleri boş gözükür mü ? Ağustosa mı kalır


Sevdim-Seni
Genel Müdür
30 Mayıs 2025 11:27

emekliler ilişiğini 15 temmuzda kesiyor, yerleri 16 temmuzda açılır.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

ÖMK da Yeni Kılavuz Bekleyişi (Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik)2025 İl dışı Atama Başvuruları..Ek ders ücreti 350 tl olmalı.Eş durumunda neresi açılır?2.il dışı 2025Eş durumuu tayiniUzman - Başöğretmenlik 10 yıl sorunu?Norm Fazlası TayinleriYusuf Tekin istifa etmeli mi?İl içi yer değiştirme İptal talebi.

Sözlük

Sözlük 1 sordum sarı çiçeğe 2 fistan 2 günün sözü 2 ölüm 2 kabak tadı vermek 1 Seçim otobüsleri 1 Neden evlenmiyoruz/evlenemiyoruz? 6 ödüllü fotograf yarışması son katılım 15.05.2025 2 Okuma gözlüğü ile yapılan faaliyetler 8

Son Haberler

Başvurular başladı: MEB yeni girişimlere destek sağlayacakİklim Değişikliği 4 Milyar Kişiyi Aşırı Sıcağa Maruz BıraktıBekarların Kaygı Seviyesi Evlilere Göre Daha YüksekCevdet Yılmaz: Nitelikli yatırımlar artacakAltının gramı 4 bin 156 liradan işlem görüyor

Editörün Seçimi

Memurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Olan 79.413 TL Olmalı.Bayram da bi kere çift maaş istiyoruzMayıs ayı enflasyon tahminleri ?2025 Mayıs maaşlarımızı yazalımSağlık Bakanlığı işçisinin 52 bin TL alacak olmasıAylık Bağlanma Oranı (ABO) Değişiklik TeklifiYüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.