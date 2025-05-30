Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


30 Mayıs 2025 11:37
Tayin

Meb'de eş durumu için,kamu kurumunda çalışmayan biri icin 2 yılda 360 gün SGK primi isteniyor.

İller arasında Haziran tayini diyorlar. Nerdeyse haziranın son günü başvuruları açıyorlar. Naklen gidilen kurumlara baslayis agustosu buluyor.

Eğitim durumunda sadece o sene sınava girmek gerekiyor diyorlar. Daha önce kazanılan bölüm kabul edilmiyor.

Alt bölge tayini piyangoya döndü. A ve B grubu iller keyfe göre değişiyor.

:)

Tayin mi olmak istiyorsunuz? Kolay değil...

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