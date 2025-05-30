Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


30 Mayıs 2025 11:39
Askerlikteyken Atanmak

Merhaba. 2025/4 ataması ile hemşire olarak atandım. Fakat şu an askerlik görevimi asteğmen olarak sürdürmekteyim. 2025 Kasım ayında askerlik görevim bitiyor. Herhangi bir sorun yaşamamak için nasıl bir yol izlemeliyim

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