KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


30 Mayıs 2025 11:44
Adalet Bakanlığı 35 Yaş Sınırını Kaldırdı, Bu Karar Tüm Bakanlıklar İçin Emsal Olmalıdır

Adalet Bakanlığının bugün yayınladığı yönetmelikle 35 yaş şartı kaldırıldı. Adalet Bakanlığı personel alımlarında 35 yaş şartını aramayacak. Bu karar tüm bakanlıklar için emsal olmalıdır.

Hiç kimseye sen 35 yaşından sonra memur olamazsın denilemez.

Bu İnsan haklarına aykırı bir durumdur.

Kim en çok puanı aldıysa, kim en çok nete ulaştıysa o kişi memur olmalıdır.

35 yaşından sonra sen memur olamazsın demek Hak'ka hukuka sığmaz.

Tüm bakanlıkların 35 yaş şartını kaldırması gerekir.

Bu kararı alan Adalet Bakanlığımızıda tebrik ederim. Saolsunlar

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