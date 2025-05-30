Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Mayıs 2025 11:44
vakıfbank ek hesabın yüzde 20 faiz alması
Aynı durumda olan varmı. Telefonla müşteri hizmetelrini aradığımda yüzde 5 faiz+ yüzde 15 te kdv vergi kesintisiyle yüzde 20 ye varan ek hesap faiz kesintisi olabileceğini söylediler. Bu resmen soygun!

kızılelma2023
Aday Memur
30 Mayıs 2025 11:46
ek hesabı kullanmayın kullandırtmayın
Toplam 1 mesaj

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