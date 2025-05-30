Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Mayıs 2025 11:44
Vakıfbank ek hesap faiz oranının yüzde 20 alması

Aynı durumda olan varmı. Telefonla müşteri hizmetelrini aradığımda yüzde 5 faiz+ yüzde 15 te kdv vergi kesintisiyle yüzde 20 ye varan ek hesap faiz kesintisi olabileceğini söylediler. Bu resmen soygun!


kızılelma2023
Aday Memur
30 Mayıs 2025 11:46
ek hesabı kullanmayın kullandırtmayın
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerMazeret ataması 2025İcralık polislerİstanbul 2025 atama13 polis istifa etti2025 atamaları araştırılmalı2025 atama iptal davası açacaklar2025 ilişik kesme genelgesi ve 527 hak ediş hakkındaİddia ediyorum yıl sonu 2.şark kalkacakIğdır atama

Sözlük

fernando muslera 2 eurovision 2025 2 sözlükte yaşlı popülasyonu 6 ashabı kehf 2 gassal 2 rüzgar 1 ulaşgkc 1 başlık hortlatmak 1 trabzon burması 2 Özgürce uçabiseniz ne yapardıniz 3

Son Haberler

Hafta sonu hava nasıl olacak?Narin Güran Davasında Dördüncü DuruşmaYapılandırma Borcu 24. Taksit Ödemesi İçin Son Gün UyarısıBartın Merkezli 3 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 13 TutuklamaDüğün Eğlencesi Kabusa Döndü: Pencereden İzleyen Kadın Yaralandı

Editörün Seçimi

Memurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Olan 79.413 TL Olmalı.Bayram da bi kere çift maaş istiyoruzMayıs ayı enflasyon tahminleri ?2025 Mayıs maaşlarımızı yazalımSağlık Bakanlığı işçisinin 52 bin TL alacak olmasıAylık Bağlanma Oranı (ABO) Değişiklik TeklifiYüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.