vergi dairesinden tapu satış bedelini düşük gösterdin diye tebligat gelmesi hakkında

satış bedelini gerçek gösterdiğimiz halde "şu fiyattan düşük olamayacağı tespit edilmiştir" diye vergi dairesinden tebligat geldi. ilan sitelerindeki şişirme fiyatları baz alarak kafalarına göre yüksek bir fiyat belirleyip bundan düşük olamaz diye vatandaşın gırtlağına çöküyorlar. benzer durumu yaşayan var mı?

satış bedelini gerçek gösterdiğimiz halde "şu fiyattan düşük olamayacağı tespit edilmiştir" diye vergi dairesinden tebligat geldi. ilan sitelerindeki şişirme fiyatları baz alarak kafalarına göre yüksek bir fiyat belirleyip bundan düşük olamaz diye vatandaşın gırtlağına çöküyorlar. benzer durumu yaşayan var mı?