Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


30 Mayıs 2025 11:50
vergi dairesinden tapu satış bedelini düşük gösterdin diye tebligat gelmesi hakkında
satış bedelini gerçek gösterdiğimiz halde "şu fiyattan düşük olamayacağı tespit edilmiştir" diye vergi dairesinden tebligat geldi. ilan sitelerindeki şişirme fiyatları baz alarak kafalarına göre yüksek bir fiyat belirleyip bundan düşük olamaz diye vatandaşın gırtlağına çöküyorlar. benzer durumu yaşayan var mı?

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