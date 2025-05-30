Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


30 Mayıs 2025 12:14
Zabıta Mülakatı için tavsiye verebilecek var mı?

Merhabalar. Zabıtalık için mülakat süreci yaşamış ya da bu süreçte başarılı olmuş kişiler tavsiyede bulunabilir mi? Özellikle dikkat etmemiz gereken noktalar ya da bu süreçte mutlaka çalışmamız gereken konular var mı? Tüm tavsiyelere açığım. Şimdiden teşekkür ederim.

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