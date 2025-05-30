Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


30 Mayıs 2025 12:26
Adalet Bakanlığı müdürlere rotasyonu kaldırdı

Arkdaşlar memurlar.net'in haberinde geçen müdürler için rotasyon kaldırıldı kısmını resmi gazete göremedim ben. Örneği Merkez teşkilat personeli olup taşrada görev yaparken 3 yıl tayin talebinde bulunamıyorduk. Bu kısımda ortadan kalktı mı. Örneğin 3 yıl dolmadan tayin talebinde bulunabiliyor muyuz?

Haber linki: https://www.memurlar.net/haber/1137042/adalet-bakanligi-mudurlere-rotasyonu-kaldirdi.html

Resmi Gazete linki: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2025/05/20250530-21.htm

Kolaylıklar dilerim...


Murat061903
Aday Memur
30 Mayıs 2025 12:27
rez

SPEEDY85.metaldamage
Memur
30 Mayıs 2025 12:58

Müdürler icin hizmet sürelerini belirleyen 22A maddesi yürürlükten kaldirildi. O yüzden müdürler artık zorunlu atamaya tabu değil. Personel gibi kendileri istedikleri zaman nakil başvurusu yapabilecek


harbigenco
Aday Memur
30 Mayıs 2025 13:48
e zaten öyle değilmiydi
SPEEDY85.metaldamage, 54 dk. önce

Müdürler icin hizmet sürelerini belirleyen 22A maddesi yürürlükten kaldirildi. O yüzden müdürler artık zorunlu atamaya tabu değil. Personel gibi kendileri istedikleri zaman nakil başvurusu yapabilecek

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