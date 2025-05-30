Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


30 Mayıs 2025 13:04
il dışı ve eş durumu

il dışı ve eş durumu

Arkadaşlar bu konuyu netten baktım ama tutarlı bir cevap bulamadığım için sormak istiyorum:

Eşim Ordu Gölköy'de öğretmen. Ben farklı bir ildeyim. "İl dışı" yapcam ve Gürgentepe adında farklı bir ilçe açılmış. O ilçeye tayinim çıksa, Ağustos ayında "il dışı" atamamı iptal edip "Eş durumu" yapabilir miyim?

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