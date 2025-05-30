KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


30 Mayıs 2025 13:07
İşitme Cihazı - Zabit katipliği, Mübaşirlik.

Herkese selamlar..

İşitme cihazı kullanıyor olmak, Zabir Katipliği ve Mübaşirlikte;

alım ilanına başvuruda, işe alım sürecinde veya görevin icrası sırasında

bir sorun oluşturur mu engel teşkil eder mi ?

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