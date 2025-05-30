Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Mayıs 2025 13:33
Sanal devriye ve yasal dayanak

Sanal devriyeden elde edilen delilin yasal dayanağı nasıl olur ?


Solotürk0123
Aday Memur
30 Mayıs 2025 13:46
Polis degilsin sen burdan bilgi alamazsın sanal devriyeye ne için yakalandiysan sonucu aynen bekleyip göreceksin
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