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Editörler : Lanet


30 Mayıs 2025 13:51
Çocuklar için:"zamanla yarış",oyunu

Oyunu ben tasarladım.Amsc çocuklara zamanı iyi kullanmayı öğretmek.


gazanya
Daire Başkanı
30 Mayıs 2025 13:55

Yarışmacılar zaman ve oyun dönemindeki çocuk.


gazanya
Daire Başkanı
30 Mayıs 2025 13:58

Oyunun kurallarını baştan soyluyorsunuz.Sure tutuyorsunuz.Ve çocuğa söylediğiniz süre içinde zamanla yarışmasını söylüyorsunuz .


gazanya
Daire Başkanı
30 Mayıs 2025 14:00

Amaç çocukları darp etmen ,kizmadan,yapacağı iş konusunda "zamanla yarışmayı",öğretmek .


gazanya
Daire Başkanı
30 Mayıs 2025 14:02

Hadi ödevlerini 10 dakikada bitirebilecekmisin ? Bakalım,zaman mi hızlı yoksa sen mi?


gazanya
Daire Başkanı
30 Mayıs 2025 14:03

Süre dolmadan yaparsan "sen" kazandın! Süreyi gecirirsen "zaman" kazandı.gibi...


gazanya
Daire Başkanı
30 Mayıs 2025 14:05

"Zamanla yarışma" oyunu çok işe yarıyor.Ozellikle ilkokul döneminde

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