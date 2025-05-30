Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


30 Mayıs 2025 14:28
İstanbul 1 . İDD (1. İstinaf)

Bu dai̇rede dosyasi olan var midir ? faali̇yet raporuna göre en hizli i̇sti̇naf burasi max 100 günde bi̇ti̇rmeden söz edi̇yor. beni̇m 98. gün oldu burdan esas alali, başvurali i̇se 4.5 ay oluyor. karara i̇li̇şki̇n bi̇r geli̇şme henüz yok.

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