Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


30 Mayıs 2025 14:47
Diyanet yeni promosyon imzaladı.

Diyanet, Yapı Kredi ile yeni promosyon imzaladı. Çalışanlar 70bin lira promosyon alacak.


abbas.geribas
Aday Memur
30 Mayıs 2025 14:51
Faiz haram değil miydi? :)

hsynkrt33
Aday Memur
30 Mayıs 2025 15:16
Diyanet ve promosyon hmm

Sakaryalı540
Memur
30 Mayıs 2025 15:18

Sana haram olan ona da haram. Senin sorma amacın farklı ama !!

abbas.geribas, 48 dk. önce
Faiz haram değil miydi? :)

egop0
Memur
30 Mayıs 2025 15:34

70 bin az değil mi?

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