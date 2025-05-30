Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


30 Mayıs 2025 15:07
resmi tatiller yillik izinden dusuluyor mu?

14 TEMMUZ PAZARTESİ-18 TEMMUZ CUMA 5 GÜN İZİN KULLANICAĞIM ARADAKİ 15 TEMMUZ RESMİ TATİL, KULLANDIĞIM İZİN SÜRESİ 4 E DÜŞÜYOR MU?


tugbaksv
Aday Memur
30 Mayıs 2025 15:38
düşüyor
Toplam 1 mesaj

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