Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


30 Mayıs 2025 15:11
Sancaktepe ümraniye çevresine sağlıkçıdan devren ev eşyaları

Sancaktepe EAH de radyoloji teknikeriyim. Tayin sebebiyle ev eşyalarımı devrediyorum. Eşyaların tamamı kullanıma hazır ve temiz vaziyettedir. İlgilenen arkadaşlara duyurulur.Yeni atanan arkadaşlara da hayırlı olsun dileklerimle..

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