Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


30 Mayıs 2025 15:24
MEB Görevde Yükselme

bu sene yapılacak mı bilgisi olan var mı? herkes kendi sendikasına baskı yapsın adalet bakanlığı her sene yapıyor meb 5 yılda bir yuh.


E.Kayı Han
Editor
30 Mayıs 2025 15:26

Adalet bakanlığı her sene yapmıyor. 2 sene de bir yapıyor.


E.Kayı Han
Editor
30 Mayıs 2025 15:26

Ayrıca konu başlığı açarken lütfen küçük harfleri kullanın. Başlık tarafımdan düzenlendi.

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