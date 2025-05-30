Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


30 Mayıs 2025 15:31
Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği

Adalet Bakanliği Memur Sınav, Atama ve Naki&#775;l Yönetmeli&#775;ği&#775;ne göre İnfaz ve Koruma memuru olmaya engel olan Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenecek Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek. Bu maddenin hastalıkları nerde yer alıyor, hastalık ismi burada yok, Dr. neye göre hastalığın engel olup olmadığını rapora yazar?

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