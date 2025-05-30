Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : E.Kayı Han


30 Mayıs 2025 15:54
#SözlesmeliYeEsTayiniRTE
Başlıkta bulunan Hashtag ile Twitter (X) da 4/B 3+1 sözleşmeli personelin eş mazeret tayini hakkında gündem oluşturmaya sesimizi duyurmaya çalışıyoruz, bizimle aynı durumda olanlar lütfen desteklerinizi bekliyoruz.

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