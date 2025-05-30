Gündem \ Kültür, Sanat ve Edebiyat
Editörler : Lanet


30 Mayıs 2025 16:06
Şiir

Yazmayı düsündun mu?


Bana Şiir oku2
30 Mayıs 2025 16:11

Şiirin kendisi benim

Toplam 1 mesaj

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