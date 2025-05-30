Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


30 Mayıs 2025 16:17
CTE görevde yükselmede memur sınavı neden açamayı ihtiyaç görmedi

Yazik i̇ki̇ seneli̇k çalişmamiz heba oldu

Edit : Forum başlıklarını küçük harflerle açınız. Derdinizi başlıkta değil konu içeriğinde anlatır iseniz daha anlaşılır olur. 


anka50
Aday Memur
30 Mayıs 2025 16:42

kardeş sorun ne, yazdıklarından hiçbir şey anlaşılmıyor?

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