Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


30 Mayıs 2025 18:11
Adalet bakanlığı eş durumu yardım

Merhaba arkadaşlar benim sorum olacaktı BEN Gaziantep Adliyesinde TEKNİSYENİM Eşim başka bir ilde öğretmen ben ona bağlı olarak tayin olabilirmiyim ? lütfen cevap verin

Edit : Konu başlığını küçük harflerle açalım.

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