Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


30 Mayıs 2025 19:00
İZMİR

Ben polis memuruyum, Elazığ ?dan İzmir?e atandım, eşyalarımı birlikte götürebileceğim ortak arıyorum. Teşekkürler

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