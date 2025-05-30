Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


30 Mayıs 2025 19:10
2 kardeş aynı anda İOKBS bursu alabiliyor mu?
Soru başlığında belirttiğim üzere 5. ve 8. sınıfa giden 2 kardeş bu bursu aynı anda alabiliyor mu?

Enkidu1
Memur
30 Mayıs 2025 19:21

Evet, Türkiye'de iki kardeş aynı anda İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) bursundan yararlanabilir. Millî Eğitim Bakanlığı'nın ilgili mevzuatında veya 2025 İOKBS Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'nda, aynı aileden birden fazla öğrencinin burs almasını engelleyen herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.konya.meb.gov.tr+5odsgm.meb.gov.tr+5İstanbul Haber+5egitimhane.com+2meb.gov.tr+2konya.meb.gov.tr+2


bahçesaray
Şef
30 Mayıs 2025 19:26
engel yok
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