Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


30 Mayıs 2025 19:23
yeni yönetmelik ile eş durumu mazereti
sözleşmeli personeller yeni yönetmelikle eş durumu mazeret tayin talebinde bulunabiliyor mu? bilgisi olan yorumlarsa sevinirim. birçok arkadaşımız da merakla bekliyor. teşekkürler şimdiden.

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