Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Mayıs 2025 19:24
Maraş 2025 te personel aldımı?

Maraş personel almadimi, hiç giden duymadık


Brse
Şef
30 Mayıs 2025 19:26

Tüm ipkalar kabul olduğu için personel ihtiyacı olmamış olabilir.

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