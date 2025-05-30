Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


30 Mayıs 2025 19:31
polis eş ve infaz koruma eş tayin durumu 3+1

arkadaşlar, infaz koruma 3+1 e tabi , eş polis de tayinci. infaz koruma tayin olabilir mi arkadaşlar. devlet memurları sözleşmeli personel yönetmeliğine göre ataması olabilir diye düşünüyorum.

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