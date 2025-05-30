Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : Lanet


30 Mayıs 2025 19:42
göç idaresi büro personeli lisans
Arkadaşlar merhaba sonuçlar açıklandı. bundan sonraki süreç nasıl işler acaba ve büro personeli ne kadar alır :)?

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