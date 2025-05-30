Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Mayıs 2025 20:43
Eşin örgün öğretim de son yılı ve ilk ipka
iyi akşamlar arkadaşlar. eşim son sınıfta ve örgün eğitim okuyor. ilde ipkalarin yüzde 70 kabul oldu benim ilk ipka kabl olmadı. 2025 aile yılı evi götüremiyorm malum hukukcu arkadaşlar yorum yaparsa daha iyi olur aile bütünlugu eğitim hakkı 2025 in aile yılı olması gibi nedenlerden mahkemeden yd ckarmi? Esastan önemli değil derdim sadece atamanın askıya alınmış olması ve süre kazanmak

Weareclean
Aday Memur
30 Mayıs 2025 20:59

Mahkeme uzar kendi müdürlerinle konuşup 1 sene durdurma iste


Brse
Şef
30 Mayıs 2025 21:14

İlk şarka mı 2. Şarka mı gidiyorsun

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Mazeret ataması 2025İcralık polislerEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler2025 atama iptal davası açacaklar13 polis istifa ettiİstanbul 2025 atama2025 atamaları araştırılmalı2025 ilişik kesme genelgesi ve 527 hak ediş hakkındaİddia ediyorum yıl sonu 2.şark kalkacakIğdır atama

Sözlük

güneş gözlüğü 4 güne bir söz bırak 9 ödüllü fotograf yarışması son katılım 15.05.2025 1 günaydın sözlük 2 bize yalan söylüyorlar 1 Sözlükte siyaset yapmanın hoş olmaması 2 selden dolayı sokağa çıkamamak 1 ulaşgkc 1 kehf 7 arı 2

Son Haberler

Kartalkaya'daki otel faciasında ilk duruşma tarihi belli olduSivas bazı köy ve mahallelerde şap karantinası başlatıldıKKM bakiyelerinde düşüş sürüyor'Maydanoz Döner'e FETÖ operasyonunda 5 kişi tutuklandı4 ildeki siber dolandırıcılık operasyonunda 11 tutuklama

Editörün Seçimi

Memurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Olan 79.413 TL Olmalı.Bayram da bi kere çift maaş istiyoruzMayıs ayı enflasyon tahminleri ?2025 Mayıs maaşlarımızı yazalımSağlık Bakanlığı işçisinin 52 bin TL alacak olmasıAylık Bağlanma Oranı (ABO) Değişiklik TeklifiYüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.