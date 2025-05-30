Eşin örgün öğretim de son yılı ve ilk ipka

iyi akşamlar arkadaşlar. eşim son sınıfta ve örgün eğitim okuyor. ilde ipkalarin yüzde 70 kabul oldu benim ilk ipka kabl olmadı. 2025 aile yılı evi götüremiyorm malum hukukcu arkadaşlar yorum yaparsa daha iyi olur aile bütünlugu eğitim hakkı 2025 in aile yılı olması gibi nedenlerden mahkemeden yd ckarmi? Esastan önemli değil derdim sadece atamanın askıya alınmış olması ve süre kazanmak

iyi akşamlar arkadaşlar. eşim son sınıfta ve örgün eğitim okuyor. ilde ipkalarin yüzde 70 kabul oldu benim ilk ipka kabl olmadı. 2025 aile yılı evi götüremiyorm malum hukukcu arkadaşlar yorum yaparsa daha iyi olur aile bütünlugu eğitim hakkı 2025 in aile yılı olması gibi nedenlerden mahkemeden yd ckarmi? Esastan önemli değil derdim sadece atamanın askıya alınmış olması ve süre kazanmak