Kabul edilmeyen ilk ipka ve eşin üniversite öğrencisi olması

torpilli olan kamu yönetimi kazanıp Sivas'a gelir torpilsiz olan tıp kazansa istediği yere vermezler bu böyle oldu emniyette her zaman.

torpilli olan kamu yönetimi kazanıp Sivas'a gelir torpilsiz olan tıp kazansa istediği yere vermezler bu böyle oldu emniyette her zaman.