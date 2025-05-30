Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Mayıs 2025 20:43
Kabul edilmeyen ilk ipka ve eşin üniversite öğrencisi olması

iyi akşamlar arkadaşlar. eşim son sınıfta ve örgün eğitim okuyor. ilde ipkalarin yüzde 70 kabul oldu benim ilk ipka kabl olmadı. 2025 aile yılı evi götüremiyorm malum hukukcu arkadaşlar yorum yaparsa daha iyi olur aile bütünlugu eğitim hakkı 2025 in aile yılı olması gibi nedenlerden mahkemeden yd ckarmi? Esastan önemli değil derdim sadece atamanın askıya alınmış olması ve süre kazanmak


Weareclean
Aday Memur
30 Mayıs 2025 20:59

Mahkeme uzar kendi müdürlerinle konuşup 1 sene durdurma iste


Brse
Şef
30 Mayıs 2025 21:14

İlk şarka mı 2. Şarka mı gidiyorsun


policeman058
Aday Memur
30 Mayıs 2025 23:39
ilk şark bitmişti şark ilindeym zaten batıya çıktı tayin
Brse, Dün

İlk şarka mı 2. Şarka mı gidiyorsun


policeman058
Aday Memur
30 Mayıs 2025 23:40
konuştum da gıyabında kesilecek herkesin mahkemeye ver dediler. çıkış yolu arıyorum açıkçası
Weareclean, Dün

Mahkeme uzar kendi müdürlerinle konuşup 1 sene durdurma iste


diyorumki06
Şube Müdürü
31 Mayıs 2025 07:01
torpilli olan kamu yönetimi kazanıp Sivas'a gelir torpilsiz olan tıp kazansa istediği yere vermezler bu böyle oldu emniyette her zaman.
Toplam 5 mesaj

Çok Yazılan Konular

İcralık polislerEski Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya2025 atama iptal davası açacaklar13 polis istifa ettiEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerMazeret ataması 20252025 ilişik kesme genelgesi ve 527 hak ediş hakkında2025 banka promosyonu2025 atamaları araştırılmalıİstanbul 2025 atama

Sözlük

Yavrum diyen erkek 3 erkeğin yanında cüzdana ihtiyacınız olmaz 5 kalbine gömmek 3 kafa dengi 1 günaydın sözlük 1 Gül Festivali 4 evlat 1 Kalbin kemiği yok 2 ödüllü fotograf yarışması son katılım 15.05.2025 1 şu an çalan şarkı 4

Son Haberler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Dev Final: PSG 2-0 ÖndeBodrum'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 16 yaralıÖzgür Özel: Eğer kasadan bir lira çıkmışsa siyaseti bırakıyorum!Bakan Bayraktar'dan Gabar Petrolü Açıklaması5. Dalgada, Eski Müsteşar yardımcısı da gözaltına alındı

Editörün Seçimi

Memurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Olan 79.413 TL Olmalı.Bayram da bi kere çift maaş istiyoruzMayıs ayı enflasyon tahminleri ?2025 Mayıs maaşlarımızı yazalımSağlık Bakanlığı işçisinin 52 bin TL alacak olmasıAylık Bağlanma Oranı (ABO) Değişiklik TeklifiYüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.