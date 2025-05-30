Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : Lanet


30 Mayıs 2025 21:02
Sözleşmeli Tekniker istifayla 1 yıl cezasız Sözleşmeli Sağlık Teknikerliği
Sözleşmeli Teknikerlikten istifa edip 1 yıl ceza yemeden Sözleşmeli Sağlık Teknikeri olarak atanabilir miyim? E-Devlet üzerinden bir ön lisans mezuniyetim ile yakın tarihte sözleşmeli tekniker olarak atandım fakat sonraki yıllarda Sağlık Bakanlığına atanabilmeyi düşünüyorum. Ön lisans sağlıkla alakalı bir bölümden mezun olup başlıkta belirttiğim şekilde istifa sonrası 1 yıl ceza almadan atanabilmem mümkün mü? İl Sağlık Müdürlüğü söylediğinden emin olmadan atanabilirsin dedi, bende bahsattiğim tekrar atanabilme durumu 657 sayılı kanunun 4. maddesinde geçen 1 yıl cezayı almama istisnai şartlarını taşıyor mu diye emin olmak istiyorum. Konu hakkında bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olabilir misin?

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