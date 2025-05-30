Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Mayıs 2025 21:04
Eğitim mazereti

Arkadaşlar tayini çıkan tüm arkadaşlara hayırlı olsun.

Çocuğum lgs?ye girecek tayinim İstanbul?a çıktı. Net yüzdelik dilimine göre fen lisesine yerleşse yine de İstanbul?a gitmek zorunda kalır mıyım?

Teşekkür ederim?


memurbey3535
30 Mayıs 2025 21:18

Gitmek zorunda kalırsın kardeşim. Tayininiz cıkmasın diye tüm yolları arıyorsunuz. Sen gitme o gitmesin öbürü eş mazereti desin sen çocuk de oh ne âlâ memleket. Kim boş kadroları dolduracak o zaman orada ?


Weareclean
Aday Memur
30 Mayıs 2025 21:54

Puanı yüzdelik dilim olarak istanbulda ki hiçbir fen lisesine tutmazsa gidebilirsin,ezbere konuşanlara kulak asma.bu durumunu anlatir idareye dilekçe yaz yada birebir görüş,Sinan sonucuna ve yerleşme durumuna kadar ilisigini kesmesinler,uygun bir dille durumunu anlatırsan bence sonuç alirsin,yerleştikten sonrada mazeret dilekçesi yazarsın insallah kabul olur.ama burda en büyük kıstas,yüzdelik dilim olarak istanbulda hiçbir fen lisesine puanının yetmeme durumu,1 okula bile yeterse mazeret kabul etmezler

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