Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


30 Mayıs 2025 21:06
CTE görevde yükselme
10 yıllık ikmyim gys ile ikbm yükselmek istiyorum grupta bulunan basmemurlarimiz sınav ve mülakat için tecrübelerini aktarırlarsa sevinirim

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