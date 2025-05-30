Yapay Zeka Sisteminin Gelişimi ile İş Yükünü Azaltılması

Merhaba arkadaşlar,

Yapay zekalar gün geçtikte gelişmeye devam ediyor. Hayatımızı kolaylaştıran bu sistemler artık yavaş yavaş UYAP'a da entegre edilmelidir. Ben mesela icrada çalıştığım için örnekleyeyim yapay zeka icra katibi ne yapar :

- Otomatik kesinleştirme yapabilir. Tebliğ tarihini kontrol ederek dosyada durdurma yok ise dosya türüne göre ilamsızlarda 8. gün , örnek 13 lerde 30. gün dosyayı otomatik kesinleştirebilir.

- Müdür yardımcısı tarafından karar verilen taleplerde; talep edilen araçlara , tapulara , alacaklı olduğu dosyalara otomatikmen haciz şehri ekleyebilir ve akabinde takyidatını kaydedebilir.

- Avukat tarafından talep edilen ve kabul kararı verilen bankalara 89/1 elektronik tebligatı otomatik çıkarabilir , akabinde 1 gün sonra e tebligat tevdi listelerini otomatik oluşturup masraf çıkışını otomatik yapabilir.

- 79/a'da avukat tarafından seçilen haciz konut adresini otomatikmen hukuk tevziye müzekkere oluşturabilir.

- Dosya haricen tahsil ile kapatıldığında memur tarafından teyit butonu kullanıldıktan sonra araç , tapu , alacaklı dosya ve bankalara kaldırma müzekkeresini otomatik gönderebilir

- Son Safahat tarihi 1 yıl ve üzeri dosyaları otomatik Takipsizlik ile kapatıp bunun listesini oluşturabilir

Yani şu an açıkçası bu yukarda saydıklarım bizler tarafından sadece 1-2 buton ile yapılan basit ama talep yağmurundan dolayı çok vakit alan işlemler çünkü avukatlar robot programları kullanmaktadır.

Bize gelecek olursak biz daha dikkat gerektiren işlere yönelmiş olacağız : 100 madde cevaplama , satış , kıymet takdiri ve bunların tebliği , hacize-tahliyeye çıkma , ihtiyati haciz , fiziki tebligat gerektiren işleri yapmak (maaş , ödeme emri vb) , dosya açıkken haciz kaldırılması gereken durumları manuel yapmak , üçüncü şahıs tasarrufun iptali haciz işlemlerini manuel yapmak vs

Sizce de yapay zekanın nimetlerinden faydalanmak gerekmiyor mu :)