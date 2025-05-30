Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Mayıs 2025 21:42
Eski emniyet genel müdürü Celal uzunkaya

Şu an haber türk kanalında eski genel müdür canlı konuşma yapıyor.Emniyetin sorunlarının Erdoğan'ın haberi olmadığı ve haber verilmediğini

Emniyet kendini yönetemediği anlayışı olduğu için başına teşkilattan olmayan mülki amir verildiği.

Emniyet üvey evlat muamelesi gördüğü.jandarma ya 10 Nisan'da iyileştirme yapıldığı.kendisinin genel müdür olduğu dönemde bakan ile anlaşamadığı ve iyileştirme çalışmasında bakan tarafindan engellendiğini anlatiyor...


ömer ali m
Aday Memur
30 Mayıs 2025 21:51

vay be daha neler duyacağız


pejo508
Aday Memur
30 Mayıs 2025 21:55

Güzel konuştu ama şunu da eklemek lazım.rutbeliler memurun ayakkabı boyası saçı ile uğramaktan teşkilat bir arpa boyu yol gidemedi.şu an rutbelilerde mağdur ama son fayda pişmanlik etmez...


Kendidünyasında
Memur
30 Mayıs 2025 21:55

Ben kendi adıma inanmıyorum zamanında genel müdürken EGM personelinin özlük hakları için çabalarığına

Şimdi 1. Sınıf emnilet müdürleri ilçeleri yönetecek die havaları sönecek diye korkmaya başladılar

Beğenmiyorlarsa istifa etsin müdürlerimiz :) memura istifa edin beğenmiyorsanız demeyi biliyorlar


Mustfa4444
Memur
30 Mayıs 2025 22:09
hiç samimi bulmuyorum.Herkes herşeyden haberdar.İşine gelmedi mi bilmiyorlar.Bakın eski iktidar şimdiki muhalefet milletvekillerine nasıl da herşeyden haberdarlar.

Devürürüm
Aday Memur
30 Mayıs 2025 22:15

Kimler teşkilatı yönetmiş, daha doğrusu yönetememiş.

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