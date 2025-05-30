Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


30 Mayıs 2025 21:51
MSB Ant NATO Pol Tesisleri Çalışma Şartları ve Maaş?

Merhaba halihazırda 2 adet kurum arasında tercih yapacağım birisi MSB Ant NATO Pol Tesisleri harita teknisyeni olarak kazandım fakat hiçbir bilgiye ulaşamadım. Maaşı, çalışma şartları, ekstraları nelerdir ?

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