Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


30 Mayıs 2025 21:54
Hizmetiçi Eğitim 15 Yıl Üstü Hizmeti Olanlar

15 yıl üstü öğretmenlik yapanlar artık eğitici eğitimlerine alınmayacak diye bir şey duydum, bilgisi olan var mı?

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