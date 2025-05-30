Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Mayıs 2025 22:22
Kurban Bayramı Ödüllendirme
Trafik idari bürocusu olan arkadaşlar.Varmı gelişme isim istedimi Trafik Daire bu bayramda

Yorgunadam34
Aday Memur
30 Mayıs 2025 22:26

Her bayram istenir :) sormaya gerek yok


Ankaralımemur41
Şef
30 Mayıs 2025 22:30
Mübarek şurda 3 senedir olan bişey , öncesinde yoktu
Yorgunadam34, 1 saat önce

Her bayram istenir :) sormaya gerek yok


Officer3452
Aday Memur
30 Mayıs 2025 23:10
artık isim istenmiyor. takviye yazılanlar için ikiz görevlendirme yapılıyor. trafik başkanlığı isimleri direk pbs günlük görev listeleri üzerinden çekiyor
Ankaralımemur41, 1 saat önce
Mübarek şurda 3 senedir olan bişey , öncesinde yoktu
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